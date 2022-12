Johannes Sylvanus - vor 450 Jahren an Weihnachten enthauptet

Johannes Sylvanus sollte im Jahr 1572 Weihnachten nicht mehr erleben. Am 23. Dezember, am Tag vor Heiligabend, kniete er auf dem Heidelberger Marktplatz nieder, und ein Scharfrichter enthauptete ihn mit dem Schwert. Das Verbrechen des vor 450 Jahren hingerichteten evangelischen Pfarrers: Er leugnete die Dreieinigkeit – dass also Gott der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist eine göttliche Einheit bilden.

Der Streit um die Dreieinigkeit (Trinität) ist in der Kirche sehr alt. Schon im 4. Jahrhundert lehnte der einflussreiche Theologe Arius die Auffassung ab, dass Christus und der Heilige Geist denselben göttlichen Rang haben könnten wie der Schöpfer. Eine solche Vorstellung widerspreche dem Monotheismus. Im 16. Jahrhundert in Mitteleuropa herrschte dann ohnehin Streit, weil durch die Reformation alles auf dem Prüfstand landete – das rechte Verständnis von Bibel, Taufe, Abendmahl, Kirche und auch der Trinität.

Johannes Sylvanus, der hingerichtete Antitrinitarier, hatte in der Kirche Karriere gemacht. Um 1555 war er bischöflicher Prediger im katholischen Würzburg, schlug sich dann 1559 in Tübingen auf die Seite des Luthertums. Nach wenigen Jahren als evangelischer Pfarrer in Calw holte ihn Kurfürst Friedrich II. von der Pfalz in seinen Dienst und machte ihn zum Superintendenten.

Immer weniger überzeugt

Der Aufsteiger war zunehmend weniger vom Dogma der Dreieinigkeit überzeugt. In seiner kritischen Sicht fand er einen Verbündeten in Heidelberg, den Theologen Adam Neuser. Die beiden schrieben in dieser Sache auch einen Brief an die Kirche in Siebenbürgen, wohin sie übersiedeln wollten.

Dieser Brief wurde beiden zum Verhängnis. Als Kaiser Maximilian II. beim Reichstag in Speyer 1570 dem Gesandten aus Siebenbürgen eine Allianz abschlug, weil die Siebenbürger doch die Gottheit Christi leugneten, zückte jener das Schreiben und argumentierte, selbst renommierte Theologen in Deutschland lehnten die Trinität ab. Der Brief führte zum Prozess gegen Sylvanus und Neuser, die in Haft auch gefoltert wurden. Während Neuser die Flucht von Schloss Heidelberg gelang, musste Sylvanus das Urteil erdulden. Die Härte ging auf die Theologieprofessoren in der Stadt zurück, namentlich auf Zacharias Ursinus und Caspar Olevian. Die weltlichen Räte hätten sich Milde gewünscht. Es gibt Hinweise darauf, dass ein anderer Streit der eigentliche Grund für das Todesurteil gewesen sein könnte: Ursinus und Olevian sprachen sich für eine kirchliche Disziplinargewalt aus, Sylvanus lehnte die Kirchenzucht ab, weil Strafen laut der Bibel nur von der weltlichen Obrigkeit zu vollstrecken seien. Die Debatte um die Dreieinigkeit könnte beim Prozess als Vorwand gedient haben.

Sylvanus geflohener Mitzweifler Neuser reiste nach Konstantinopel an den Hof des Sultans. Quellen berichten, dass er zum Islam übertrat.

Am Sonntag wird es in der Heidelberger Heiliggeistkirche eine Gedenkveranstaltung für Sylvanus geben. Im Gottesdienst predigt die Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, Heike Springhart. Auch ein Schuldeingeständnis für das Versagen der damaligen Kirchenleitung ist vorgesehen. Manfred Kuhn, Kirchenrat im Ruhestand, hat die Geschichte von Sylvanus jüngst in seiner Promotion aufgearbeitet. Autor Arnim Töpel inspirierte der Stoff zu seinem im Dezember 2021 erschienenen Roman „Voll fagnoddlt“ epd/miro