Joggerin belästigt

Heidelberg. Weil er am Donnerstagmittag eine 23-jährige Joggerin in sexueller Weise belästigt haben soll, hat die Polizei im Bereich Mühltalstraße einen 36-Jährigen festgenommen. Die junge Frau setzte gegen 11.30 Uhr den Notruf ab, nachdem sich ihr im Bereich „Waldweg“ ein unbekannter Mann genähert und sie in unsittlicher Weise berührt hatte. Als die 23-Jährige den Mann zur Rede stellen wollte, soll sich dieser zu Fuß in Richtung Mühltalstraße entfernt haben, berichtet die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige, von dem eine Personenbeschreibung vorlag, angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 36-Jährige wurde zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend nach zwei Zeuginnen, die ebenfalls auf den Vorfall aufmerksam geworden sein sollen. Die beiden Frauen hatten sich jedoch noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte wieder vom Tatort entfernt. Sie werden daher gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon (0621/174-44 44) bei den Beamten zu melden. red