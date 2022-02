Jedes fünfte Elternteil geht von ADHS bei seinem Kind aus

Jedes fünfte Elternteil in Deutschland geht davon aus, dass sein Kind von ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) betroffen ist. Das geht aus einer Studie des Sinus-Instituts hervor, die in Heidelberg vorgestellt worden ist. Das Marktforschungsinstitut sitzt in Berlin und Heidelberg. Eltern beklagten demnach zudem große Defizite bei der Information und Unterstützung. Auftraggeber der Studie war der Verein „Bundesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit Teilleistungs-/Wahrnehmungsstörungen“.

Neun Prozent der befragten Eltern gaben an, dass bei einem ihrer Kinder bereits eine ADHS-Diagnose vorliegt, elf Prozent vermuten aus, dass ihr Kind von ADHS betroffen ist. Auffällig sei nach Angaben der Studienleiter, dass leistungsorientierte Milieus deutlich seltener als konservative und prekäre Milieus angeben, dass ihre Kinder klinische ADHS-Diagnosen haben. Acht von zehn Eltern verbinden mit ADHS Entwicklungs- und Teilleistungsstörungen. Nur ein kleiner Teil der befragten Eltern gebe an, dass ADHS eine Modediagnose sei (acht Prozent. Die hochgebildeten Eltern seien dabei deutlich skeptischer als die niedriggebildeten (elf Prozent im Vergleich zu drei Prozent). Die Online-Studie basiert auf der Befragung von 1000 Personen an drei Wochen im Juli und August 2021. miro

