Jeder zehnte kontrollierte Fahrer hat Drogen intus

Mehr als jeder zehnte Kontrollierte stand unter dem Einfluss von Drogen: Nach der Kontrolle auf dem Park-und-Ride-Parkplatz an der A 5 zwischen Hirschberg und Heddesheim hat das Polizeipräsidium am Mittwochmorgen die Auswertung veröffentlicht. Zwölf der 102 gestoppten Fahrer müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, weil sie nicht nur unter Drogeneinfluss standen - sondern zudem Drogen bei sich hatten.

Ein 22-jähriger Autofahrer habe „wenig Verständnis für die polizeilichen Kontrollmaßnahmen“ gezeigt, berichtet Polizeisprecher Michael Klump. „In Aussicht der bevorstehenden Drogentests zeigte er sich zunehmend aggressiv und wurde schließlich handgreiflich gegenüber Polizeibeamten“. Er sei überwältigt und zu Boden gebracht worden. „Dabei wurde er leicht verletzt. Während der Untersuchung im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da er sich offenbar in einer mentalen Ausnahmesituation befand, wurde er zur Weiterbehandlung den Ärzten einer Fachklinik in Wiesloch vorgestellt.“ Gegen den Mann wird nun wegen tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte sowie Verkehrsteilnahme unter Drogeneinflusses ermittelt.

„Verkehrsteilnehmer, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt“, kündigt Klump an.

