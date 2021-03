Heidelberg. „Nur gelesen lebt ein Gedicht“ hat die Schriftstellerin Ulla Hahn einmal gesagt. Die Metropolregion Rhein-Neckar macht zum Welttag der Poesie am Sonntag, 21. März, eine liebevolle Aktion daraus: Autoren aus der Region lesen Interessierten Gedichte vor, die sie selbst verfasst haben. „Bei Anruf: Poesie!“ heißt das kostenfreie Angebot, für das man sich registrieren kann.

Am Sonntag erhalten die Interessierten zwischen 15 und 18 Uhr einen persönlichen Anruf von einem Lyriker oder einer Lyrikerin aus der Region Rhein-Neckar. In den vergangenen Jahren gab es unter anderem Lesungen und Plakate mit Gesichten in den Straßenbahnen der Rhein-Neckar-Verkehr. miro

Info: www.metropolpoesie.de/ bei-anruf-poesie