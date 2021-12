Heidelberg. Mit Jao wohnt ein neuer Kronensifaka seit einigen Wochen im Heidelberger Zoo. Inzwischen hat er sein neues Zuhause nach Angaben seiner Pfleger kennengelernt und soziale Beziehungen zu weiteren Lemuren in seiner Umgebung aufgebaut. Gemeinsam mit den beiden Kattas und den zwei Kronenmakis lebe er mittlerweile harmonisch auf der Anlage.

Kronensifaka Jao lebt seit September im Heidelberger Zoo. © Heidelberger Zoo

Das Kennenlernen mit den neuen Mitbewohnern sei überraschend ruhig abgelaufen, teilt der Zoo mit. Von Beginn an sei Jao als Chef der Gruppe akzeptiert worden. Er sei derjenige, der sich zuerst das beste Futter nehmen darf. Immer wieder beobachten die Tierpfleger die Lemuren bei der gegenseitigen Fellpflege – ein positives Zeichen: Wenn sich die Tiere gegenseitig putzen und kuscheln, deutet das auf ein gutes Sozialverhalten hin. Es zeigt, dass das Zusammenleben in der Gruppe funktioniert. Manchmal, so habe es den Anschein, buhlten die Kattas und Kronenmakis um Jaos Aufmerksamkeit und möchten unbedingt in seiner Nähe sein. Jao lasse dies zu und zeige somit, dass auch er die Gesellschaft seiner neuen Lemuren-Freunde als angenehm empfindet.

Wer die Lemuren-WG beobachten möchte, hat es in diesen Tagen besonders komfortabel. Vom beheizten Besucherbereich im Großen Affenhaus sind die Lemuren gut zu sehen. Für den Eintritt gilt aktuell die 2Gplus-Regel, inklusive aller Ausnahmen nach der Landesverordnung: Personen, deren zweite Impfung oder Genesung nicht länger als sechs Monate zurückliegt oder Personen, die ihre dritte Auffrischungsimpfung bereits erhalten haben, müssen keinen Testnachweis vorweisen. Für diese Personen reicht das Impfzertifikat mit QR-Code und der Personalausweis. red