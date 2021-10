Jahrzehntelang Konkurrenten – doch mit Gemeinsamkeiten

Karl A. Lamers (CDU) und Lothar Binding (SPD) scheiden am Dienstag offiziell aus dem Bundestag aus. Seit 1994 war der Wahlkreis Heidelberg zwischen diesen beiden Vollblutpolitikern heiß umkämpft. Von Konstantin Groß

Karl A. Lamers Geboren: 12. Februar 1951. Geburtsort: Duisburg-Hamborn. Konfession: katholisch. Familienstand: ledig. Erlernter Beruf: Rechtsanwalt. Berufliche Laufbahn: 1969 Abitur und Jura-Studium in Münster, 1976 Promotion zum Dr. jur. Tätigkeit am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Danach Ministerialrat im Landtag von Baden-Württemberg. Politik: 1975 Eintritt in die CDU, 1985 Kreisvorsitzender der CDU Heidelberg, 1987 Stadtrat in Heidelberg (bis 1995), seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages (direkt gewählt, 1998 und 2002 über die Landesliste, ab 2005 direkt gewählt), seit 2006 stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. 2010-2012 Präsident der Parlamentarischen Versammlung der Nato, danach mehrmals deren Vizepräsident. -tin

Bis Dienstag sind sie offiziell noch im Amt. Erst wenn sich um 11 Uhr der neue Bundestag konstituiert, dann endet ihre Zeit als Abgeordnete: für Karl A. Lamers (CDU) nach 27, für Lothar Binding (SPD) nach 23 Jahren. Ein tiefer Einschnitt im persönlichen Leben dieser beiden Vollblutpolitiker, aber auch für unsere Region, die von diesen beiden – was die Bundespolitik betrifft – fast drei Jahrzehnte lang geprägt wird.

Lothar Binding Geboren: 1. April 1950. Geburtsort: Sandershausen bei Kassel. Konfession: evangelisch getauft. Familienstand: verheiratet seit 1981, zwei Söhne (geboren 1981 und 1984). Erlernter Beruf: Starkstrom-Elektriker und Diplom-Mathematiker. Berufliche Laufbahn: 1965 Lehre als Starkstrom-Elektriker, 1969 Fachhochschulreife, 1972 Abitur, 1973 Studium der Mathematik, Physik und Philosophie in Tübingen und Heidelberg, 1981 Diplom-Mathematiker. 1982-98 im Rechenzentrum der Universität Heidelberg. Politik: 1966 Mitglied der SPD, 1986-2000 (mit kurzer Unterbrechung) Vorsitzender SPD Heidelberg, 1989 Stadtrat in Heidelberg, 1994-2000 Fraktionschef, 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages (1998 und 2002 direkt gewählt, seither über die Landesliste), seit 2012 finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. -tin

Anfangs hat die Redaktion die Idee, beide zu einem gemeinsamen Gespräch zu versammeln. Doch das klappt nicht. „Von mir aus“, hält sich bei Lothar Binding die Begeisterung in Grenzen. Karl A. Lamers möchte lieber gerne darauf verzichten: „Wir sind zu unterschiedlich“, formuliert er vieldeutig. Am Ende sind auch Politiker nur Menschen. 27 Jahre erbitterter politischer, damit notgedrungen zuweilen auch persönlicher Konkurrenz hinterlassen Spuren.

Die völlig unterschiedliche Persönlichkeit der beiden kommt hinzu: Auf der einen Seite der barocke Lamers, leutseliger Gemütsmensch, auf der anderen der ein wenig asketisch wirkende Binding, Intellektueller mit eher hintersinnigem Humor. Doch diese Klischees kann nur sehr bedingt bestätigen, wer die beiden seit Jahrzehnten persönlich kennt.

Und überhaupt haben beide mehr gemein, als ihnen bewusst ist: Beide sind ungefähr gleich alt. Beide kandidieren erstmals 1994 für den Bundestag. Beide verzichten vor der jüngsten Wahl aus völlig freien Stücken auf eine erneute Kandidatur. Und bei beiden ist der Start 1994 nicht unumstritten.

Bei der CDU wird 1994 das Mandat frei, weil Amtsinhaber Udo Ehrbar nicht mehr antritt. Als CDU-Kreisvorsitzender hat Lamers das erste Zugriffsrecht. Doch auch die CDU-Frauen erheben Anspruch, damals aber noch ohne Erfolg. Lamers wird ohne Gegenkandidatur nominiert – wie seither immer wieder.

Erstes Duell 1994

Ähnliches bei Binding. 1993 verzichtet der Historiker Hartmut Soell, einer der letzten politischen Überlebenden der Helmut-Schmidt-Ära, auf eine erneute Kandidatur. Der Parteilinke Binding meldet als Kreisvorsitzender sein Interesse an. Unter seinen Mitbewerbern ist der Theologe Wolfgang Huber. Doch kurz vor der Nominierungskonferenz erhält dieser seine Berufung zum evangelischen Bischof von Berlin-Brandenburg. Binding kann aufatmen – und Lamers auch: „Das wäre schwierig geworden“, schmunzelt er.

Ohnehin holt Lamers den Wahlkreis 1994 nur knapp, 1998, mit der Gerhard-Schröder-Welle, kommt Binding nach, gewinnt das Direktmandat, Lamers schafft es über die Landesliste. Ebenso 2002. Ab 2005 läuft es andersherum: Lamers wird direkt gewählt, Binding über Liste.

Im Bundestag sitzt Lamers von Anfang an im Verteidigungsausschuss. Außen- und Sicherheitspolitik werden sein Ding. Auch und gerade auf internationaler Ebene. Als erster Deutscher nach 19 Jahren wird er Präsident der Parlamentarischen Versammlung der Nato, hält auf deren Gipfel in Chicago eine Rede. „Great Speech!“ lobt ihn Barack Obama und umarmt ihn.

Das sind Momente, von denen Lamers gerne erzählt. Trotzdem ist er niemals abgehoben: Seine Präsenz im Wahlkreis ist legendär, auch seine Leutseligkeit. Sein Liederbuch mit deutschen Volksliedern erlebt jüngst die dritte Auflage, inzwischen gibt es 30 000 Exemplare.

Auch Binding hätte in den Verteidigungsausschuss sollen, als er 1998 in den Bundestag kommt. „Was soll ich da, als Pazifist?“, fragt er. So verschreibt sich der Mathematiker der Finanzpolitik und findet darin sein Metier, ist seit 2012 finanzpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Dass er bei seinen Reden oft mit einem Zollstock doziert, wird bald Kult. „Er hat dieses Haus gerockt“, sagt Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth im Anschluss an seine letzte Rede.

Noch bekannter wird Binding durch seinen Kampf für den Nichtraucherschutz. Ein Besuch im Heidelberger DKFZ wird zum Auslöser. Binding gilt als einer der Väter des Rauchverbots in Gaststätten. Dafür erfährt er viel Ablehnung, ja Hass. „Eine Funktionärin der DEHOGA drohte mir: ,Wir werden dafür sorgen, dass Sie nicht mehr im Bundestag sitzen!’“ Er überlebt auch dies.

Karl Lamers läuft in der Corona-Krise zur Hochform auf. Viele Anrufe von Bürgern erreichen ihn, die im Ausland hängenbleiben. „Ich habe dann die jeweiligen Botschafter angerufen“, sagt Lamers: „Die kenne ich ja alle persönlich.“ So mancher bisherige Lamers-Kritiker wird dadurch am Ende doch noch zum Lamers-Fan: „Manche brauchen eben etwas länger“, lacht er hell auf.

Kein Drang in ein Minister-Amt

Doch warum haben es die beiden, obwohl Experten in ihrem Metier, nie in die erste Reihe geschafft, also Staatssekretär oder gar Minister zu werden? „Wollte ich gar nicht“, sagt Lamers: „Ich bin Parlamentarier durch und durch.“ Und als Staatssekretär in einem Ministerium – „hätte ich da den Papst, den Dalai Lama, Gorbatschow treffen können?“ „Auf das Gerangel, das dafür nötig ist, hatte ich keine Lust“, sagt auch Binding. Vor einigen Jahren hätte er die Chance gehabt, Staatssekretär im Finanzministerium zu werden. Doch da zog seine Partei eine Frau vor.

Haben sie es bereut, auf eine erneute Kandidatur verzichtet zu haben? „Zu keiner Minute“, versichert Lamers. Und um falschen Interpretationen einen Riegel vorzuschieben, fügt er hinzu: „Als ich diese Entscheidung getroffen habe, lag die CDU in Umfragen noch bei 35 bis 40 Prozent.“ Und trotz des Wahlerfolges für seine SPD findet auch Binding seine Entscheidung richtig: „Meine Frau musste immer alleine zu den Enkeln fahren“, sagt er: „Das fand sie schade und ich auch.“ Dieser Beweggrund bleibt prägend.

Beide Abgeordnete haben inzwischen ihre Büros in Berlin aufgelöst. „Es war schon Abschiedsschmerz“, bekennt Lamers: „Doch ich empfinde Demut und Dankbarkeit, dass ich hier so lange wirken durfte.“ Auch Binding geht mit gutem Gefühl: „Der Zeitpunkt ist selbstbestimmt“, sagt er. „Das ist anders als bei Kollegen, die bei der Wahl unterliegen und dann ausscheiden müssen.“

Auch künftig politisch aktiv

Ohnehin wollen beide aktiv bleiben. Lamers hat sich ein Büro in der Nähe des Mariott-Hotels in Heidelberg eingerichtet. Von hier aus kümmert er sich um seine Friedensstiftung, die er vor drei Jahren ins Leben gerufen hat. Noch bis zum Frühjahr ist er zudem Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der Nato. Wenn seine Partei dies will, würde er auch Delegierter auf dem CDU-Bundesparteitag bleiben.

Auch Binding bleibt aktiv. Nach wie vor ist er Bundesvorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus. Sein soziales Engagement gilt der von ihm gegründeten Bildungsstätte Stangenrod. In Grünberg am Fuße des Vogelsberges hat er ein altes Schulgebäude gekauft und zum Jugendhaus für Seminare umgebaut. Bei der Renovierung will und kann er nun auch selbst Hand anlegen.

Beide wollen auch im Wahlkreis präsent bleiben. „Wenn ich eingeladen werde, komme ich“, sagt Binding. Und Lamers macht damit schon jetzt ernst: Am Montag dieser Woche ist er bei der Kerwe in Heddesheim vor Ort, als wäre er im Wahlkampf. „Schade, dass Sie nicht mehr dabei sind“, höre er zuweilen. Und er ist ehrlich genug, zu bekennen, dass er sich darüber freut.

Wie werden sie den letzten Tag als Abgeordneter am Dienstag verbringen? Binding wird allen, mit denen er bisher zusammengearbeitet hat, „auch dem Pförtner im Jakob-Kaiser-Haus“, seinen roten Zollstock und eine Bären-Figur überreichen. Lamers möchte das Ganze von der Besucher-Tribüne aus beobachten.

Ob es ein Ruhestand wird? Unsere Bitte um dieses Gespräch beantwortet Karl Lamers per Handy aus dem Flugzeug, vor dem Start zur Nato nach Lissabon, Binding per Mail um 1.21 Uhr nachts. Noch ist also alles eigentlich wie immer.