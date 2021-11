Jahreskarte im Tausch

Heidelberg. Mit dem Projekt „Bus und Bahn statt Führerschein“ will das Verkehrsministerium Baden-Württemberg mehr Fahrgäste in den öffentlichen Nahverkehr locken. Auch in Heidelberg haben Seniorinnen und Senioren deshalb ab Mittwoch, 1. Dezember, die Möglichkeit, ihre Fahrerlaubnis gegen eine kostenlose Jahreskarte für Bus und Bahn einzutauschen. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Die Verkaufsstellen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) stellen dabei gegen Vorlage einer Verzichtsbestätigung eine kostenlose „Karte ab 60“ aus. Diese ist zwölf Monate lang im gesamten Verkehrsverbund gültig. Um die kostenlose Jahreskarte zu erhalten, müsse der Führerschein spätestens bis zum 22. August bei der Führerscheinstelle oder den Bürgerämtern in den Stadtteilen abgegeben werden, hieß es.

Das Angebot gilt für alle Personen ab 65-Jährigen oder Personen ab 60 Jahren, die eine gesetzliche Rente oder ein Ruhegehalt aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis beziehen. An dem Projekt beteiligen sich insgesamt 14 Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg. Die Rückgabe des Führerscheins bedeutet einen dauerhaften Verzicht auf die Fahrerlaubnis. her