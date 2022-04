IZ-Leitung berät Stadt Hanau

Heidelberg. Jagoda Marinic, Leiterin des Interkulturellen Zentrums (IZ) in Heidelberg und Bürgermeister Wolfgang Erichson besuchen im Juni Hanau. Dort denkt man nach den fremdenfeindlichen Anschlägen vom Februar 2010 daran, ein „Haus der Demokratie“ einzurichten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beiden Gäste aus Heidelberg stellen die Geschichte und Konzeption des seit zehn Jahren bestehenden IZ vor. Vorher begrüßen sie aber hier noch einen Gast aus Hanau: Im Zusammenhang mit den Internationalen Wochen gegen Rassismus gibt es am Freitag, 22. April, ein Gespräch mit der Bildungsinitiative Ferhat Unvar. Gegründet wurde sie von der Mutter des am 19. Februar 2020 in Hanau getöteten Serpil Temiz Unvar.

Beginn 20 Uhr

Ferhat Univar hat in Hanau eine Bildungsinitiative gegründet. © privat

Mit der Initiative geht die Mutter an Schulen und spricht mit Jugendlichen über Rassismus, Diskriminierung und darüber, wie man auf alltäglichen Rassismus reagieren kann. Für Ihre Arbeit wurde die Initiative 2021 unter anderem mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Freitag, 22. April, kommt Serpil Temiz Unvar ins IZ. Mit Jagoda Marinic sprechen sie und Ali Yildirim, ein guter Freund von Ferhat, über ihre Arbeit gegen Rassismus und über den Getöteten. Die Veranstaltung findet ab 20 Uhr kostenfrei und ohne Anmeldung im Großen Saal des Interkulturellen Zentrums (Bergheimer Staße 147) statt.

60 Jahre Einwanderungsgeschichte sind das Thema einer Verstanstaltung im IZ am Donnerstag, 21. April, 20 Uhr: Zu Gast ist dann der Publizist und Kurator Manuel Gogos. Mit seinem Buch „Das Gedächtnis der Migrationsgesellschaft“ (transcript-verlag, 2021) erzählt und reflektiert dabei auch über die Erinnerungskultur in der Einwanderungsgesellschaft. Außerdem hat er den Prozess um das „DOMiD (Dokumentationszentrums und Museums über die Migration in Deutschland)“ in Köln begleitet. miro