Was will die Figur an der Bühnenrampe? Sie scheint zu warten, während die Zuschauer ihre Plätze im Marguerre-Saal im Heidelberger Theater einnehmen. Bunte Stoffe liegen verstreut und zur Landschaft aufgetürmt auf der Bühne. Das Auge lässt sich von den versprengten Farbtupfern anziehen, der Randfigur schenkt es keine Bedeutung.

Oder ist sie etwa der mythische Feuervogel? Wenn die Musik

...