IT-Hilfs-Konzept für Schulen vorgestellt

Heidelberg. Das Amt für Digitales und Informationsverarbeitung der Stadt Heidelberg hat dem Gemeinderat in der Sitzung am 24. Juni ein Konzept für den IT-Support an den 35 städtischen Schulen vorgestellt.

AdUnit urban-intext1

Wie die Stadt am Montag mitteilte, sind die Kernpunkte eine Aufstockung des Personals auf 17,2 Vollzeitstellen, die Qualifizierung von Schul-IT-Managern für einen Vor-Ort-Service und ein Wissenstransfer an die Medienberater an den Schulen. Weiterhin soll der IT-Support teils auch über externe Dienstleister sichergestellt werden. Die Kosten belaufen sich für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 auf insgesamt rund 2,2 Millionen Euro. her