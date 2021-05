Heidelberg. Oberbürgermeister Eckart Würzner hat gute Nachrichten in seiner Montagspressekonferenz dabei: Heidelberg ist auf einem guten Weg zur alten Normalität zurück. Schon am Wochenende durften die Bürger - mit Impfpass oder Beleg für einen negativen Coronatest in der Tasche - überraschende Freiheiten in der Gastronomie genießen. Jetzt stellt der Verwaltungschef sogar noch weitere

...