Heidelberg. In Heidelberg gelten ab Freitag, 19. März, wieder verschärfte Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, hat am Mittwoch, 17. März, festgestellt, dass in der Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge den Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten hat. Maßgeblich sind dabei die Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA). Das Überschreiten der kritischen Marke hat nach Angaben der Stadt Heidelberg zur Folge, dass einige Lockerungsschritte wieder zurückgenommen werden müssen. Unter anderem können weite Teile des Einzelhandels ab Freitag, 19. März, nur noch „Click & Meet“ anbieten.

