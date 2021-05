Inzidenz bleibt unter 50: Weitere Lockerungen der Corona-Regeln in Heidelberg ab Donnerstag

Heidelberg. Jetzt haben die Bürgerinnen und Bürger in Heidelberg Gewissheit: Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens werden in der Stadt die bundeseinheitlichen Corona-Regeln gelockert. Diese treten ab Donnerstag, 20.Mai, in Kraft, hieß es am Mittwoch aus dem Rathaus. Das für die Stadt zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises habe demnach festgestellt, dass die Sieben-Tages-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen nach den maßgebenden Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) den Grenzwert von 50 unterschritt.

AdUnit urban-intext1

Die neuen Regelungen nach der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg

Kontaktbeschränkungen: Im privaten und öffentlichen Raum sind Treffen mit bis zu zehn Person aus bis zu drei Haushalten möglich.

Handel: Im Einzelhandel ist eine vorherige Terminvereinbarung oder ein Nachweis über einen negativen Corona-Test, eine Impfung oder Genesung nicht mehr erforderlich.

Freizeit: Außerdem gibt es Lockerungen bei Bibliotheken und Büchereien, Archiven, Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten. Für den Zoobesuch ist beispielweise kein negativer Covid-Test-Nachweis mehr erforderlich. Ein Online-Ticket für alle Gäste ist weiterhin notwendig, damit die Obergrenze für die Besucheranzahl eingehalten werden kann. Ab dem 25. Mai 2021 können zudem ausgewählte Angebote der Zoo-Akademie, wie Rundgänge oder Kindergeburtstage, gebucht werden. Zooshop und Zoo-Gastronomie haben gemäß den gesetzlichen Vorgaben geöffnet.

AdUnit urban-intext2

In Heidelberg beläuft sich die Inzidenz der Corona-Fälle derzeit bei 31,6. Damit weißt die Stadt am Neckar den niedrigsten Wert in Baden-Württemberg auf und ist die erste Stadt landesweit, die die Lockerungen für eine Inzidenz von unter 50 umsetzen kann, hieß es in der Mitteilung weiter.