Interesse am Wohnen in Gemeinschaft

Heidelberg. Gleichgesinnte kennenlernen, ein neues Wohnprojekt gründen oder sich Wohnprojekten anschließen – das bietet ein Vernetzungsworkshop der Stadt Heidelberg, der sich an all diejenigen richtet, die sich für das Wohnen in der Gemeinschaft interessieren. Der digitale Workshop findet am Donnerstag, 28. April, von 18.30 bis 20.30 Uhr via Zoom statt. Die Anmeldung dafür erfolgt per E-Mail an sara.ehrlich@heidelberg.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Patrick-Henry-Village sind Flächen für gemeinschaftliche Wohnprojekte vorgesehen. Aber auch an anderen Orten können Wohnprojekte eine Heimat finden. Der Zusammenschluss der Heidelberger Wohnprojekte, „hd_vernetzt“, und die Stadt Heidelberg unterstützen neue Wohnprojekte und Initiativen. In diesem Zusammenhang findet nun ein erster Vernetzungsworkshop für Interessierte statt.

Arbeit in Projektgruppen

Spielplatz am Wohnprojekt „Horizonte“ im Mark Twain Village. © Philipp Rothe

In Wohnprojektgruppen finden sich engagierte Menschen zusammen, die auf eigene Initiative ein Wohnprojekt umsetzen wollen – von der ersten Idee eines Miteinanders bis zum Einzug. In Heidelberg gibt es gemeinschaftliche Wohnprojekte in der Südstadt, in Rohrbach, Handschuhsheim und in der Altstadt. In derzeit acht Projektgruppen – drei weitere sind im Entstehen – gibt es rund 150 Wohnungen. Dort leben etwa 400 Menschen verschiedenen Alters. Vertreten sind auch viele Menschen mit Handicap.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das erste Wohnprojekt in Heidelberg entstand im Jahr 2010 mit dem Prisma in Handschuhsheim, das neuste Projekt ist das 2019 bezogene Projekt Woge in der Südstadt. Gemeinsam schaffen die Gruppen preiswerten Wohnraum, gestalten ihr Zusammenleben und wirken aktiv ins Quartier. red

Info: Weitere Informationen unter www.heidelberg.de/wohnen