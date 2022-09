Heidelberg. Seit Januar 2022 zeigt die Mathematik-Informatik-Station die Ausstellung „I AM A.I. – Künstliche Intelligenz erklärt“. Ausgewählte Exponate gehen nun auf Tour und sind von Sonntag, 18. September, bis Donnerstag, 22. September, im Senatssaal der Alten Universität Heidelberg zu sehen. Anlass ist das 9. Heidelberg Laureate Forum, ein Netzwerktreffen, das die Trägerinnen und Träger der renommiertesten Auszeichnungen in Mathematik und Informatik mit 200 herausragenden Nachwuchsforschenden dieser Fachgebiete zusammen-bringt und das zeitgleich in der Neuen Universität Heidelberg stattfindet.

Bei „I AM A.I.“ laden interaktive Stationen zum Mitmachen und Entdecken ein und geben einen Einblick in das spannende Thema Künstliche Intelligenz, auch KI genannt: Wie funktioniert KI? In welchen Bereichen wird sie eingesetzt? Und was sind hier Chancen und Risiken?

Ein weiteres Highlight ist das „10-Minuten-Museum: Mathematik der Klimakrise“, bei dem Besucherinnen und Besucher erfahren, wie mathematische Modelle helfen, die globale Erwärmung zu verstehen und Klimaveränderungen vorherzusagen. Die Ausstellung im Senatssaal der Universität ist täglich von von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red