Heidelberg. Wie kann ein Nähzubehör-Shop bei dieser großen Nachfrage pleite gehen? Das haben sich viele Hobbynäher und Profischneider in Internetforen gefragt. Stoffe und Nähgarn, Gummibänder und anderes Zubehör sind seit Beginn der Pandemie extrem viel gekauft worden. Dennoch hat das Heidelberger Amtsgericht im Herbst ein Insolvenzverfahren über den großen Anbieter „Fadenversand“ verhängen müssen. Das ist jetzt bei der Jahresbilanz der Heidelberger Behörde als Beispiel dafür vorgestellt worden, dass die Pandemie auch solche Existenzen gefährdet hat, die eigentlich profitieren konnten.

AdUnit urban-intext1

„Das Geschäftsjahr 2020 bescherte der Schuldnerin zum Ende des ersten Quartals aufgrund der Corona-Pandemie zunächst erhebliche Zuwächse bei den Bestellungen. Durch den plötzlich entstandenen Bedarf an Alltagsmasken explodierte die Nachfrage nach Stoffen, Garnen und Nähzubehör“, berichtet Amtsgerichtsdirektorin Jutta Kretz. Statt 150 Bestellungen am Tag seien plötzlich bis zu 5000 Order eingegangen. Die Schuldnerin sei mit ihrem Personal nicht einmal ansatzweise in der Lage gewesen, die Nachfrage zu bewältigen. Dazu kamen Lieferengpässe der Hersteller. Weil die Kunden manchmal wochenlang warten mussten, häuften sich negative Kritiken und Rückabwicklungen. Die Liquidität der Shop-Betreiberin verschlechterte sich rasant und es blieb nur die Insolvenz. miro