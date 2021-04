Rhein-Neckar/Heidelberg. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldet am Montag zwölf Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Heidelberg und 100 neue Fälle im Kreisgebiet. Während die Sieben-Tage-Inzidenz damit in Heidelberg auf 66,9 (Vortrag 67,5) sinkt, steigt sie im Rhein-Neckar-Kreis auf 114 (Vortag 102,1).

Seit Beginn der Pandemie wurden in Heidelberg 4461 Fälle einer Covid-19-Infektion gemeldet, im Kreis haben sich 18.435 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Von ihnen sind 4.236, beziehungsweise 17.040 Personen wieder genesen.

Weitere Todesfälle wurden in Heidelberg und dem Kreisgebiet am Montag nicht verzeichnet.