Stuttgart/Heidelberg. Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration hat am Freitag die Rockergruppierung „Gremium MC Southgate“ verboten und ihr jede weitere Tätigkeit untersagt. Wie die Pressestelle meldete, stützt sich das Verbot auf das Vereinsgesetz, da Zweck und Tätigkeit des Vereins den Strafgesetzen zuwiderlaufen.

Rund 160 Beamte waren bei der Razzia im Einsatz. © dpa

Zuvor hatte die Polizei am Mittwoch eine Razzia angelegt.

Das Verbot stützt sich auch auf Erkenntnisse, die bei den vorgestrigen vereinsrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen gegen den Verein „Gremium MC Southgate“ gewonnen werden konnten. Ziel der Durchsuchungen vor zwei Tagen war laut Mitteilung, unter anderem, nähere Informationen über die Struktur des Vereins zu erlangen.

Bei dem „Gremium MC Southgate“ bzw. „Chapter Southgate“ handelte es sich um eine im Jahr 2015 gegründete, vorwiegend im Raum Heidelberg aktive Ortsgruppe des „Gremium MC Germany“, der größten nationalen „Outlaw Motorcycle Gang“ (OMCG). Wie eine Reihe anderer Rockergruppierungen strebe der „Gremium MC Germany“ territorialen und finanziellen Machtzuwachs innerhalb der Rockerszene an und versuche regelmäßig, entsprechende Ansprüche mit Gewalt durchzusetzen, hieß es Seitens des Ministeriums zur Einschätzung der Gruppierung.

Das „Chapter Southgate“ hat zudem in krimineller Weise durch massiertes öffentliches Auftreten Gruppenstärke demonstriert und seine Macht- und Gebietsansprüche unter Begehung von Körperverletzungs- und Nötigungsdelikten deutlich gemacht.

Der „Gremium MC Southgate“ und seine Mitglieder sind in den letzten Jahren mit einer erheblichen Anzahl von Straftaten in Erscheinung getreten, insbesondere in Form einer unter anderem im Clubhaus des „Gremium MC Southgate“ begangenen besonders schweren räuberischen Erpressung. Führungsfunktionäre des „Gremium MC Southgate“ haben unmittelbar an diesen Straftaten mitgewirkt und Delikte im Interesse des Vereins bzw. seiner Mitglieder im Rahmen der Vereinsstrukturen begangen.

„Bereits in der Vergangenheit haben wir gezeigt, dass wir in Baden-Württemberg keine Gewaltexzesse von Rocker- und rockerähnlichen Gruppierungen dulden. Zwei Tage nach den erfolgreichen Durchsuchungsmaßnahmen haben wir nun schnell und entschlossen gehandelt und die Rockergruppierung ‚Gremium MC Southgate‘ verboten. Das Verbot verdeutlicht, dass in Baden-Württemberg alle Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität entschieden bekämpft werden“, sagte Innenminister Thomas Strobl dazu am Freitag in Stuttgart.