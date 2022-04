Seit dem 24. Februar herrscht in der Ukraine Krieg – und Hunderttausende vor allem Frauen und Kinder sind auf der Flucht. Mit Aktionen wie dem Ostermarsch am Samstag und einer Mahnwache am heutigen Donnerstag drücken Menschen in Heidelberg ihre Hoffnung auf einen baldigen Frieden aus.

Zu einer „Literarischen Mahnwache für den Frieden in der Ukraine“ laden die Evangelische Kirche

...