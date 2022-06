Ingenieurin ausgezeichnet

Ladenburg/Stuttgart. Der Bertha-Benz-Preis ist am Montag an Renate Sachse für ihre Promotion „Variational Motion Design for Adaptive Structures“ an der Universität Stuttgart verliehen worden. Wie die Daimler und Benz-Stiftung mitteilte, habe Sachse eine innovative mathematische Methode entwickelt, die etwa in der Luft- und Raumfahrt sowie der Medizintechnik angewandt werden kann – mit den Ergebnissen ihrer Dissertation lassen sich auf einfache Weise Bewegungen wandelbarer Strukturen berechnen, die für mehr Energieeffizienz sorgen. Mit der mit 10 000 Euro dotierten Auszeichnung möchte die Stiftung jährlich Frauen in ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen ansprechen und unterstützen. Der Preis erinnert an Bertha Benz, die im Jahr 1888 die weltweit erste Fernfahrt in einem Automobil unternahm. her

