Heidelberg. Wer an den ersten digitalen „Heidelberger Ausbildungstagen“ teilnehmen möchte, sollte sich beeilen: Bis Montag, 15. März, ist die Anmeldung noch möglich. Aktuell sind bereits rund 900 Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte für die Veranstaltung registriert. Bei den Heidelberger Ausbildungstagen am Dienstag, 16. März, stellen sich online mehr als 30 regionale Betriebe vor und geben Einblicke in Unternehmen und Ausbildungsmöglichkeiten. Wer Berufe und regionale Unternehmen kennenlernen will, wer Tipps von Profis und den direkten Draht zu anderen Auszubildenden sucht, kann kostenfrei an der Ausbildungsmesse teilnehmen. Das Angebot ist so gestaltet, dass es auch die besonderen Bedarfe von Menschen mit Behinderungen berücksichtigt. Anmeldung per Mail beim Regionalen Bildungsbüro, Corinna Uebel, (corinna.uebel@heidelberg.de). red

Info: Programm: www.heidelberger-ausbildungstage.de