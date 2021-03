Heidelberg. In insgesamt vier Gartenhütten im Stiftweg ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Ein Geschädigter verständigte am Sonntagmorgen die Polizei, nachdem er den Einbruch bemerkt hatte. Bei der Überprüfung wurde laut Polizei festgestellt, dass die Schlösser am Eingangstor sowie an einem Schuppen gewaltsam aufgebrochen wurden. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass in drei weitere Gartenhütten eingebrochen worden war.

Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Der Tatzeitraum dürfte nach den jetzigen Erkenntnissen zwischen dem vergangenen Donnerstag und Sonntag liegen. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.