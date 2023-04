Heidelberg. Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in die Kellerräume eines Mehrparteienhauses in der Galileistraße in der Heidelberger Bahnstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Türen von Kellerräumen aufgehebelt und zwei weitere Türen beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aber nichts entwendet. Ob ein Zusammenhang zu den Taten der vergangenen Wochen besteht wird derzeit von der Polizei geprüft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1