Nürnberg/Heidelberg. In Heidelberg gibt es deutschlandweit die meisten jungen Haushalte. Das geht aus der Studie "GfK Bevölkerungsstrukturdaten 2021" hervor, die die regionale Verteilung von Familien-, Alters-, Einkommens und Bebauungsstrukturen in Deutschland untersucht hat. Wie das Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK mitteilt, gebe es in keinem anderen Land- oder Stadtkreis in Deutschland einen höheren Anteil an Haushalten, deren Hauptverdiener unter 30 Jahren ist. Fast 23 Prozent aller Haushalte in Heidelberg sind junge Haushalte.

Auf den Plätzen zwei mit knapp unter 20 Prozent liegen die Universitätsstädte Bayreuth und Regensburg. Der Stadtkreis Karlsruhe kommt mit einen Anteil von 19,55 Prozent an jungen Haushalten auf Platz fünf.