Impfung ab zwölf Jahren in der Heidelberger Stadtbücherei

Ludwigshafen Ludwigshafen bei Inzidenz von 190,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist minimal gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am zweiten Weihnachtsfeiertag 145,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Vortag waren es 145,3. Laut der Behörde beträgt diese Inzidenz bei Geimpften 67,3 bei Ungeimpften 329,1. Ludwigshafen liegt mit einer Inzidenz von 190,7 über dem Landesschnitt. Im Rhein-Pfalz-Kreis betrug der Wert 160,3, in Speyer 171,5. lrs/bjz

