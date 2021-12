Impfung ab zwölf Jahren

Heidelberg. „Jetzt den Booster holen“ – unter diesem Motto sind ab heutigen Montag, 27., bis Donnerstag, 30. Dezember, jeweils von 9.30 bis 15.30 Uhr Impfangebote für alle ab zwölf Jahren in der Stadtbücherei in Heidelberg möglich. Anmeldung ist über die Internetseite www.heidelberg.de/impfen möglich.

Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna, wobei ersterer für Menschen unter 30 Jahren reserviert ist – ganz nach der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Wer einen Impftermin bucht, muss ein Ausweisdokument mitbringen, damit das Alter überprüft werden kann. Eine Auffrischungsimpfung erhält grundsätzlich jeder, dessen zweite Impfung drei Monate oder länger zurückliegt.

In Heidelberg sind an vielen Stellen Impfungen möglich.

Wer sich in Heidelberg gegen das Corona-Virus impfen lassen möchte, dem stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Wie die Stadt mitteilt, bieten alleine rund 150 Arztpraxen Impfungen an. Darüber hinaus gibt es ein dauerhaftes Impfangebot in der Kantine der Alten Chirurgie, Im Neuenheimer Feld 110, montags, mittwochs und sonntags von 8.30 bis 18.30 Uhr. Im Landratsamt, Kurfürsten-Anlage 38-40, gibt es jeden Freitag von 7.30 bis 11.30 Uhr Impfmöglichkeiten, ebenso im Impfstützpunkt Rhein-Neckar im Patrick-Henry-Village, South Gettysburg-Avenue 45, täglich von 7 bis 19.30 Uhr.

Montags und dienstags sind hier auch Schutzimpfungen von Kindern ab fünf Jahren möglich. Freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 17 Uhr ist der Impfstützpunkt im International Welcome Center Heidelberg, Bergheimer Straße 139 bis 151, für Impfungen geöffnet. red

