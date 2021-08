Impfung ab 1. September auffrischen

Heidelberg/Sinsheim. Die Impfzentren in Heidelberg und Sinsheim beginnen am Mittwoch, 1. September, mit den sogenannten Booster-Impfungen. Die Impfungen dienen als Auffrischung für besonders vulnerable Personen, die über 80 Jahre alt sind, in Pflegeeinrichtungen arbeiten, in der Eingliederungshilfe tätig sind, in Einrichtungen behandelt, betreut oder gepflegt werden sowie leben. Auch Pflegebedürftigen, die zuhause gepflegt werden, sowie Personen mit Immunschwäche empfiehlt das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, die Impfung aufzufrischen.

„Um der weiteren Verbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken, sollten alle berechtigten Personen die Auffrischungsimpfung wahrnehmen, deren letzte Impfung sechs Monate zurückliegt“, erläutert Impfzentren-Leiter Christoph Schulze. Zum Einsatz kommen die Vakzine von Biontech und Moderna.

Ab 1. September bieten die Impfzentren Auffrischungsimpfungen an. © dpa

Außerdem können nach wie vor Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren ohne Termin im Impfzentrum vorbeikommen, um eine Schutzimpfung zu erhalten. Kinder im Alter von 16 bis 17 Jahren brauchen hierzu eine formlose Einverständniserklärung der Eltern, die zum Impfen mitgebracht werden muss. Kinder im Alter von zwölf bis 15 Jahren müssen von einem Elternteil ins Impfzentrum begleitet werden. Die Impfzentren haben täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Eine vorherige Terminbuchung ist nicht nötig. Das Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis bietet darüber hinaus noch weitere Impfaktionen an. Die Termine sind online einsehbar unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen.