Impftermin-Webportal muss ausgetrickst werden

Ab dem 14. Juli gibt es in Heidelberg weitere Vor-Ort-Termine-Impftermine. Verimpft wird der Impfstoff von Johnson & Johnson. Er muss nur einmal geimpft werden und bietet nach 14 Tagen einen vollständigen Schutz. Bei jedem Termin stehen 200 Dosen zur Verfügung.

Ohne Anmeldung können sich Interessierte jeweils von 13 bis 17 Uhr impfen lassen. Am 14. Juli geht es an der Akademie für Ältere (Bergheimer Straße 76-78) los. Am 15. Juli wird an der SRH Fachhochschule (Ludwig-Gutmann Straße 6) in geimpft. Am 17. Juli werden die Spritzen an der Universität Heidelberg (Große Mantelgasse 2) aufgezogen. Ausweisdokument, Krankenversichertenkarte und - falls vorhanden - der Impfpass sind mitzubringen. „Johnson & Johnson“ ist ab 18 Jahren zugelassen. Weitere Impftermine gibt es im Kreisimpfzentrum (Gesellschaftshaus Pfaffengrund). Sie können über die Rufnummer 116117 oder www.impfterminservice.de gebucht werden. Dabei ist zu beachten, dass Termine nur dann angezeigt werden, wenn ein Alter über 60 Jahre eingegeben wird. Der Impfstoff ist aber auch für Personen unter 60 Jahre zugelassen - und es wird niemand weggeschickt, der sich „älter“ macht, um einen Impftermin zu bekommen. miro