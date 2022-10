Impfschutz-Auffrischung jetzt gefragt

Rhein-Neckar. Von Michaela Roßner

Die Corona-Fallzahlen steigen wieder deutlich an. Als bester Schutz vor einer Infektion mit schwerem Verlauf gilt nach wie vor eine Impfung. Die Stadt Heidelberg startet eine Plakatkampagne zum „Boostern“. Der Impfexperte des Rhein-Neckar-Kreises, Christoph Harter, rät bestimmten Personengruppen dringend zu einer Auffrischung der Immunisierung.

„Wir verzeichnen derzeit in unseren Impfstützpunkten eine erhöhte Nachfrage – der STIKO-Empfehlung wird also erfreulicherweise nachgekommen“, erklärt Harter, Ärztlicher Leiter der Koordinierungsstelle Testen und Impfen im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Vor dem Herbst und Winter sei es wichtig, besonders die empfindlichen Gruppen im Blick zu haben: „Nach wie vor besteht seit Monaten eine Impflücke in der Altersgruppe der über 60-Jährigen. In Baden-Württemberg haben nur 60 Prozent der Bevölkerung eine Booster-Impfung und zehn Prozent der über 60-Jährigen sind nicht geimpft.“

Unter dem Motto „Bereit für Herbst und Winter? Jetzt Impfschutz auffrischen“ startet Heidelberg aktuell eine weitere Plakatkampagne. „Die Corona-Pandemie hat uns allen fast drei Jahre lang viel abverlangt. Wir haben heute zwar schon viel von der gewohnten Normalität zurückgewonnen, aber das Virus ist noch unter uns“, sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Mehr als 76 Prozent der Heidelbergerinnen und Heidelberger haben zwischenzeitlich mindestens zwei Dosen eines Covid-19-Impfstoffes erhalten, bei 67 Prozent erfolgte bereits eine Auffrischimpfung. Damit liegt Heidelberg deutlich über dem Landesdurchschnitt – es bleibt aber noch Luft nach oben. Daher meine Bitte: Überprüfen Sie Ihren Impfschutz und lassen Sie nötige Auffrischungen machen.“

Grundsätzlich können sich alle Personen ab fünf Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen. Bei gesunden Kindern von fünf bis elf Jahren empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) zur Grundimmunisierung zunächst eine mRNA-Impfstoffdosis. Bei Personen ab 12 Jahren empfiehlt die STIKO hingegen nach erfolgter Grundimmunisierung grundsätzlich eine Auffrischungsimpfung. Ab 60-Jährige, Bewohner sowie Betreute in Pflegeeinrichtungen sowie Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen sollten eine zweifache Auffrischung bekommen.

Nach den hohen Infektionszahlen im Sommer sei von einer „relevanten“ Immunitätslage in der Bevölkerung auszugehen, ergänzt Mediziner Harter. Jedoch hätten Personen, die im Frühjahr eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, nur einen schwachen Schutz gegen die derzeit vorherrschende Variante BA.5. „Immunologische Untersuchungen und klinische Beobachtungsstudien ergaben, dass ein solider Schutz vor Infektion und schwerer Erkrankung erst durch mehrmalige Auseinandersetzung mit SARS-CoV-2 zu erlangen ist“, geht Harter auf Untersuchungen ein. Dies könne entweder durch eine mehrmalige Impfung oder durch eine Kombination von natürlicher Infektion und Impfung erreicht werden: „Daher sollen auch Personen mit einer oder mehreren zurücklie–genden SARS-CoV-2-Infektionen geimpft werden. Eine entsprechende Auffrischimpfung sollte in diesem Fall mit einem Abstand von mindestens drei Monaten nach der Infektion verabreicht werden.“