Impfangebot im Heidelberger Welcome Center endet

Heidelberg. Das Impfangebot im Welcome Center in Heidelberg wird seinen Betrieb zum 22. April einstellen. Als Grund nannte die Stadt in einer Mitteilung vom Dienstag die bundesweit sinkende Nachfrage nach Corona-Impfungen sowohl bei kommunalen Impfangeboten als auch in Praxen von Ärztinnen und Ärzten. Letztere hätten somit genügend Kapazitäten, den Bedarf zusammen mit den mobilen Impfteams zu decken. Für Donnerstag, 21. April, und Freitag, 22. April, können zwischen 14 und 18 Uhr noch regulär Termine im Impfstützpunkt gebucht werden.

Mit dem Schritt soll auch mehr Raum für die Registrierung Geflüchteter in der im Welcome Center befindlichen Ausländerbehörde geschaffen werden. Seit der Öffnung des Impfstützpunkts Anfang Dezember 2021 wurden rund 9000 Spritzen verabreicht.