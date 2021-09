Impfangebot für Jugendliche im Heidelberger Jobcenter

Heidelberg. Eine Impfaktion für Jugendliche wird am Montag, 6. September, im Heidelberger Jobcenter angeboten. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, können sich zwölf- bis 17-Jährige zwischen 10 und 15 Uhr im Jobcenter in der Speyerer Straße 6 vor dem Coronavirus schützen lassen. 16- bis 17-Jährige benötigen für eine Impfung eine formlose Einverständniserklärung der Eltern. Bei 12- bis 15-Jährigen erfolgt eine Impfung nur in Anwesenheit der Eltern und nach Aufklärung. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass), die Versichertenkarte und – falls vorhanden – der Impfpass, informierte die Verwaltung weiter.

Die Stadt Heidelberg strebt in Abstimmung mit dem Impfzentrum Rhein-Neckar und den Schulleitungen zudem an, Schülerinnen und Schülern nach Schulbeginn reservierte Terminfenster im Impfzentrum für Impfungen anzubieten.