Impfaktion in Heidelberg-Emmertsgrund

Heidelberg. Mit einer Impfquote von 43 Prozent (erste Impfung) und 21 Prozent (zweite Impfung) kann sich Heidelberg sehen lassen. Eine Impfaktion in den Stadtteilen Boxberg und Emmertsgrund soll in dieser Woche auch dort eine Immunisierung anbieten, wo die Entfernung zum Impfzentrum - räumlich oder auch sprachlich - weiter entfernt scheint. Geimpft wird mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson und Johnson. Eine ähnliche Aktion könnte, sofern ausreichend Dosen vorhanden sind, auch zum Beispiel im Hasenleiser stattfinden. Voraussetzung ist jeweils, dass der zu Impfende seinen Wohnsitz im Stadtteil hat, erklärt Frank Karlein, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wieblingen und Koordinator des Kreisimpfzentrums im Pfaffengrund. Von hier aus werden die mobilen Impfteams in die Stadtteile geschickt.

