Impfaktion für Bewohner des Emmertsgrunds

Heidelberg. Am ersten Tag gingen 90 von 100 Impfdosen weg: Sieben Tage bietet das Kreisimpfzentrum in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und dem Stadtteilbüro im Seniorenzentrum auf dem Emmertsgrund die Einmal-Impfung Johnson & Johnson an – ausschließlich für Bürger mit einem Wohnsitz in dem Stadtteil. Der niedergelassene Arzt Albert Olschewski-Hattenhauer aus der Weststadt (l.) und Michael Kraft vom DRK (r.) geben die Spritze mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson. Noch bis 21. Juni sollen insgesamt 700 Portionen des Vakzins ohne Termin verimpft werden. Geöffnet ist das „Pop-up-Impfzentrum“ jeweils von 9 bis 15 Uhr. Insgesamt sind unter Regie des Kreisimpfzentrums seit Beginn am 22. Januar bereits mehr als 50 000 Impfungen erfolgt. miro

AdUnit urban-intext1