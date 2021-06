Impfaktion für alle Heidelberger offen

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg hat die Impfaktion auf dem Emmertsgrund auf alle Stadtteile erweitert. Volljährige Männer sowie Frauen ab 40, die ihren Hauptwohnsitz in Heidelberg haben, können sich ab Donnerstag gegen das Coronavirus impfen lassen, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Somit wurde die Eingrenzung der Impfung auf Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Emmertsgrund aufgehoben.

AdUnit urban-intext1

Für diejenigen Heidelberger, die gerne eine Spritze bekommen wollen, ist für die Sonderimpfung keine vorherige Anmeldung nötig. Die Aktion startet am Donnerstag und endet am Montag, 21. Juni. Geimpft wird täglich zwischen 9 Uhr und 15 Uhr im Seniorenzentrum in der Emmertsgrundpassage 1 – solange der Vorrat reicht, denn an jedem Tag steht nur eine begrenzte Menge an Impfstoff zur Verfügung. Verimpft wird dabei das Vakzin von Johnson & Johnson – somit ist nur ein Termin nötig.

Der Impfstoff wird vor allem für Männer und Frauen über 60 Jahren empfohlen. Nach ärztlicher Aufklärung können sich aber auch Männer zwischen 18 und 59 Jahren sowie Frauen zwischen 40 und 59 Jahren impfen lassen.

Nachweis über Wohnsitz

Die Aktion wird über mobile Impfteams des Kreisimpfzentrums (KIZ) in Heidelberg in Kooperation mit dem Seniorenzentrum Boxberg-Emmertsgrund und dem Stadtteilbüro Emmertsgrund, TES e. V. organisiert.

AdUnit urban-intext2

Die Stadt weist daraufhin, dass zur Impfung zwingend der Personalausweis (oder Reisepass) – oder ein anderer Nachweis über den Wohnsitz in Heidelberg – mitgebracht werden muss. Auch Krankenversichertenkarte und Impfpass (falls vorhanden) seien nötig. her