Impf-Aktion mit Johnson&Johnson ohne Anmeldung

Heidelberg. „Mit einem Piks geschützt!“ – so lautet das Motto ab dem 12. Juli in Heidelberg. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, findet eine große Impfaktion bei vier Vor-Ort-Terminen sowie im Kreisimpfzentrum im Pfaffengrund statt. Verimpft wird der Impfstoff von Johnson&Johnson, der nur einmal injiziert wird. Rund 1750 Impfdosen stehen für die Aktion zur Verfügung.

Interessierte können sich an den folgenden Tagen ohne Anmeldung jeweils von 13 bis 17 Uhr impfen lassen. Geimpft wird, solange der Vorrat reicht:

12. Juli: Pädagogische Hochschule, Keplerstraße 87, Heidelberg-Neuenheim.

14. Juli: Akademie für Ältere/Volkshochschule, Bergheimer Straße 76-78, Heidelberg-Bergheim.

15. Juli: SRH Fachhochschule, Ludwig-Gutmann Straße 6, Heidelberg-Wieblingen.

17. Juli: Universität Heidelberg, Heuscheuer, Große Mantelgasse 2, Heidelberg-Altstadt.

Neben den Vor-Ort-Aktionen stehen auch Termine mit Johnson&Johnson im Kreisimpfzentrum, Gesellschaftshaus Pfaffengrund, zur Verfügung. Diese können über 116117 oder unter www.impfterminservice.de gebucht werden.