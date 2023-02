Heidelberg. Der Heidelberger Zoo hat zum Jahresende 2022 seine tierischen Bewohner gezählt. Wie der Zoo mitteilt, leben dort insgesamt 2.161 einzelne Tiere in 158 Arten. Die größte Gruppe sind dabei die Säugetiere mit 481 Tieren in 54 Arten. Mit 397 Tieren in 75 Arten bildet der Vogelbereich die zweitgrößte Gruppe an Individuen im Zoo Heidelberg. Außerdem beheimatet der Zoo Reptilien, Amphibien, Fische und Wirbellose.

Artenvielfalt in Heidelberger Zoo nimmt ab

Im Vergleich zum Vorjahr gab es wenig Veränderungen: Durch die Abgabe einzelner Tierarten hat sich die Anzahl der Arten von 166 auf 158 reduziert. Die Gesamtanzahl der Tiere hat sich von 2.037 auf 2.161 erhöht. „Leichte Schwankungen in den absoluten Zahlen sind normal und kommen jedes Jahr vor“, erklärt Zoo-Kuratorin Sandra Reichler, die die Tierinventur verantwortet.

„Es werden neue Tierarten in den Bestand aufgenommen, weil zum Beispiel ein neues Gehege gebaut werden konnte oder eine Tierart wird ausgetauscht, weil das Gehege für eine andere geeigneter ist. Manche Tierart wird abgegeben, weil der richtige Partner nicht gefunden werden konnte oder sich die Vergesellschaftung mit einer zweiten Art nicht bewährt hat.“

Bei der Inventur können Überraschungen vorkommen

Der Zoo macht einmal im Jahr Inventur. Dabei wird jedes einzelne Tier – vom kleinen Baumsteigerfrosch bis zu den vier großen Asiatischen Elefanten – gezählt und erfasst. Dabei werden die tatsächlichen Bestände der im Zoo Heidelberg lebenden Tiere mit den Angaben abgeglichen, die Tierpfleger im Laufe des Jahres beobachten.

Überraschungen hierbei sind selten, kommen aber vereinzelt vor: So kann es beispielsweise passieren, dass das Geschlecht eines Tieres kurz nach der Geburt noch nicht bestimmt oder ein weiterer Jungvogel unentdeckt in der Voliere aufgezogen wurde.

Welche Tiere den Zoo Heidelberg 2022 verlassen haben

Im Jahr 2022 nahm der Zoo als neue Tierarten die Krauskopfpelikane und den Laufvogel Helmkasuar auf. Für ihn hat das Zoo-Team die ehemalige Ponyanlage umgebaut, nachdem diese in den neuen Bauernhof umgezogen waren. Außerdem verzeichnete der Zoo Heidelberg Erfolge bei der Nachzucht der Weißscheitelmangaben, den Mähnenrobben und eine überraschende Zwillingsgeburt bei den Roten Pandas.

Einige Gänse und Enten wurden wegen der Anfang 2022 herrschenden Vogelgrippe eingeschläfert. Außerdem verabschiedete sich der Zoo von den Riesenschildkröten, die vorübergehend in den Zoo Prag umziehen mussten. Ihre vorherige Heimat in Heidelberg, das Schildkrötenhaus, wurde durch einen abgebrochenen Ast beschädigt. Sobald das Haus wiederaufgebaut ist, plant der Zoo Heidelberg die Rückkehr der Riesenschildkröten.

Der älteste Elefant Tarak wurde im Sommer 2022 an den Zoo Köln abgegeben, um dort für Nachwuchs zu sorgen. Im Gegenzug zog der Jungbulle Minh-Tan aus dem Zoo Osnabrück zu den anderen drei Elefanten dazu.