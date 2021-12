Im Zoo gilt ab Samstag die 2Gplus-Regel

Heidelberg. Die Zutrittsregelungen für den Zoo Heidelberg ändern sich erneut. Wie der Tiergarten am Freitag bekanntgab, gelte mit der Verkündung der neuen Corona-Regeln für Baden-Württemberg ab Samstag, den 4. Dezember, dass ein Besuch nur für Geimpfte oder Genesene mit zusätzlichem zertifiziertem Corona-Testnachweis möglich ist. Tickets für den Zoobesuch könnten weiterhin vor Ort oder online erworben werden. Zudem bleiben die Maskenpflicht und die Abstandsregeln sowie alle anderen Hygiene- und Verhaltensregeln bestehen, hieß es weiter. Der Zoo bittet alle Besucher, sich vor dem Besuch tagesaktuell über die geltenden Regelungen zu informieren unter www.zoo-heidelberg.de/coronainfo.

Ab Samstag benötigt jeder Besucher beim Einlass in den Zoo Heidelberg einen Nachweis über eine abgeschlossene Corona-Impfung oder über eine vollständige Genesung (nicht älter als 6 Monate) sowie zusätzlich in beiden Fällen ein zertifiziertes Corona-Testergebnis, (Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden, keine Selbsttests). Die Kontrolle findet zentral am Zoo-Eingang statt, teilte der Tiergarten weiter mit. her