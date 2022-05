Die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Heidelberg hat am Mittwochmittag einen zuvor vermissten 75-jährigen Patienten aus einem Hohlraum oberhalb der Operationssäle der Heidelberger Kopfklinik gerettet. Wie die Polizei mitteilte, war der Senior wohl bis in den Keller des Kliniktraktes hinuntergestiegen und hatte sich dabei offenbar in den Katakomben verirrt. Über eine Leiter kletterte er

...