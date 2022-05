Wie fühlt es sich an, nur noch eingeschränkt sehen zu können? Was bedeutet es im Alltag, sich im Rollstuhl fortzubewegen. Bei einem Aktionstag am Mittwoch, 4. Mai, im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises können Interessierte Antworten auf diese Fragen finden.

Zum 30. Mal finden rund um den 5. Mai bundesweit Aktionen anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen

...