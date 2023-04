Im Einsatz für die Denkmäler

Wer kennt nicht die Wanderwege und Denkmäler rund um Bad Dürkheim, wie zum Beispiel den Flaggenturm, die Kaiser-Wilhelm-Höhe, den Kriemhildenstuhl und den Bismarckturm, den höchsten Aussichtsturm in Rheinland-Pfalz? Welcher Verein steht dahinter und was macht ihn aus? Am Ostermontag, den 14. April 1873, kamen 66 angesehene Persönlichkeiten im Wirtshaus „Vier Jahreszeiten“ zusammen und gründeten den Drachenfels-Club. Es sollte ein Verschönerungsverein werden, der sich darum bemühte, die Umgebung um Bad Dürkheim „für die Einheimischen und die Fremden“, wie man seinerzeit die Touristen nannte, bekannt und erlebbar zu machen. Sie sollten teilhaben am Erlebnis der Natur rund um Bad Dürkheim auf schönen Wegen, mit Ausblicken und Denkmälern.

Am Freitag hat der Club dieses Jubiläum auf den Tag genau 150 Jahre nach seiner Gründung, mit einem Festakt im großen Kursaal des Kurhauses in Bad Dürkheim gefeiert. In Anwesenheit der Bürgermeister von Bad Dürkheim, Kallstadt und der Verbandsgemeinde Freinsheim, des Landrates Hans-Ulrich Ihlenfeld, seines Vorgängers Georg Kalbfuß, der Staatssekretärin Petra Dick-Walther, des ehemaligen Bürgermeisters Wolfgang Lutz und weiterer Ehrengäste erinnerte der erste Vorsitzende des Drachenfels-Clubs, Rolf Bart, an die abwechslungsreiche Geschichte des Vereins. Bürgermeister Christoph Glogger ging in seinem Grußwort auf den frühen Tourismus des „Solbades Dürkheim an der Haardt“ und die Bedeutung des Vereins bei der Entwicklung der Stadt zu dem heutigen Bad Dürkheim ein.

Pfingsten Fest am Bismarckturm

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld betonte in seiner Ansprache insbesondere die Rolle des Vereins beim Bau des Bismarckturms auf dem Peterskopf. Es ist ein bedeutendes Denkmal des Kreises, das auf der Gemarkung Kallstadt steht, und dieses Jahr 120 Jahre alt wird. Dies wird übrigens am Pfingstsonntag, 28. Mai, ab 11 Uhr vom Drachenfels-Club mit einem Familienfest gebührend gefeiert. Zum Jubiläum des Drachen-Clubs ist eine Festschrift („Im Zeichen des Dachen“) erhältlich in der Geschäftsstelle, im Museum Haus Catoir und am Bismarckturm. red