Ideen vom Sommerkurs

Heidelberg. Eine Woche lang haben sich Studierende und Studieninteressierte der Fächer Water Technology und Architektur in der Sommerschule „Neckar Now“ mit den technischen und architektonischen Herausforderungen einer Stadt am Fluss beschäftigt. Am Samstag, 7. August, geht die vom DAAD und dem Auswärtigen Amt geförderte Sommerschule von 12 bis 16 Uhr mit einer virtuellen Stadt-Rallye und um 16 Uhr mit einer Posterausstellung am Römerbad in Heidelberg zu Ende. Diese beiden Veranstaltungen sind offen für Publikum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

26 Teilnehmerinnen aus zehn verschiedenen Nationen (China, Deutschland, Ecuador, Ghana, Indien, Kambodscha, Kolumbien, Peru, Portugal, Russland, Thailand, Türkei) haben sich mit den Möglichkeiten und Grenzen einer Stadt am Fluss auseinandergesetzt.

„Die Teilnehmenden waren unglaublich findig und haben gemeinsam tolle Ideen entwickelt, wie wir unsere Zukunft am Fluss nachhaltiger gestalten können“, verrät Ulrike Gayh, Leiterin des Studiengangs Water Technology.

Die Stadtrallye „Neckar Now“ steigt am 7. August von 12 bis 16 Uhr via Teams (https://kurzelinks.de/NeckarNowRallye). Die Posterausstellung “Transformative approaches to a sustainable future – towards resilient cities” kann am gleichen Tag um 16 Uhr am Römerbad (Ernst-Walz-Brücke) betrachtet werden. miro

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2