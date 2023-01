Wie kann die Heidelberger Innenstadt vom Karlstor bis zum Hauptbahnhof gestärkt werden? Welche Angebote wünschen sich Bürgerinnen und Bürger – für Handel, Gastronomie, Kultur, Sport und mehr Grün? Bei einer Ideenschmiede am Donnerstag, 19. Januar, 18 Uhr, in der Stadtbücherei (Poststraße 15) sollen neue Ideen gesammelt werden, so eine Mitteilung der Stadtverwaltung. Erste Projekte sollen

...