Hybride Verleihung

Heidelberg. Die Verleihung des Clemens-Brentano-Preises der Stadt Heidelberg ist in diesem Jahr eine hybride Veranstaltung. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, findet die Preisübergabe am Mittwoch, 21. Juli, um 19.30 Uhr, im Hilde-Domin-Saal in der Stadtbücherei Heidelberg sowie per Livestream statt. Aufgrund der geltenden Corona-Regelungen sind nur 50 Zuschauer zugelassen. Der Livestream ist kostenlos verfügbar auf der Webseite www.cityofliterature.de/brentanopreis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der in Wien lebende Schriftsteller Simon Sailer erhält den mit 10 000 Euro dotierten Preis für seine Erzählung „Die Schrift“. Neben der Preisverleihung durch Bürgermeister Wolfgang Erichson und einer Laudatio des Autors und Literaturwissenschaftlers Thomas Ballhausen wird der Preisträger auch aus seinem Werk lesen und sich mit Studierenden darüber unterhalten. her