Humor in der Literatur

Heidelberg. In Langeweile oder Trostlosigkeit zu verfallen, ist für die Heidelberger Literaturwissenschaftlerin Ulrike Mielke (Bild) keine Option. Als 2020 die Corona-Pandemie das Leben schwer machte, bot sie statt ihrer literarischen Präsenzkurse einen „virtuellen Literaturkreis“ an, aus dem seither drei Bücher hervorgingen. Das neuste Werk hat sie dem Humor gewidmet.

„Spielarten des Humors“ sind „Literarische Paradebeispiele“, so der Untertitel, für die sie Inhalte aus der Weltliteratur ausgesucht hat. Sie stellt ausgewählte Autoren und Autorinnen vor, interpretiert den entsprechenden Text und bietet biografische Daten dazu an. Dass Humor befreit, wussten schon Wilhelm Busch oder Ilse Aichinger, dass er bisweilen schwarz sein kann auch Karl Kraus und natürlich Erich Kästner, um nur einige Beispiel zu nennen. Um Nonsens geht es bei Christian Morgenstern oder Ephraim Kishon und die humoristische Lebensweisheit beschreibt auch Heinz Erhard mit Vergnügen. Humor, um die Welt erträglicher zu machen, und Humor, der entlarvt, sind weitere Kapitel in denen ebenso allerhand Werke zitiert werden und die beim Lesen Freude machen. (Bild: privat)

ASCII © privat