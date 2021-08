Hüttenzauber in Heidelberg

Heidelberg. Kaminfeuer, Käse-Fondue und flauschige Decken: Die Schweiz ist zu Gast in Heidelberg. Denn ab November gastiert die Baracca-Swiss wieder in Heidelberg. Reservierungen für ein Abendessen zu zweit, Gruppenreservierungen oder Exklusivbuchungen der gesamten Hütte sind aber schon jetzt möglich. In den vergangenen Saisons waren die Abende in der Baracca-Swiss ausgebucht, schildern die Veranstalter in einer Pressemitteilung und kündigen deshalb an, dass Gäste zeitnah reservieren sollten. Betrieben wird die Holzhütte vom Tourismuspartner Samnaun rund um Bernhard Aeschbacher und seinem Team. Die Holzhütte hat in Heidelberg diesmal einen neuen Standort und wird auf dem Gelände der Sprungbude und Oma’s Garten im Harbigweg (direkt gegenüber vom Messplatz) aufgebaut. Reservierungen sind ab sofort möglich unter www.baracca-swiss.de. Hierzu hat das Team ein neues Reservierungssystem eingerichtet, dass direkten Zugriff auf Sitzplätze ermöglicht und noch freie Plätze in Echtzeit anzeigt. Die Hütte hat vom 12. November bis 27. Februar jeweils dienstags bis sonntags von 18 bis 24 Uhr geöffnet. Vor Ort gibt es Parkplätze.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1