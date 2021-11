Hüttenangebot ist zurück: In der „Baracca Suisse“ in Heidelberg werden Fondues serviert

Heidelberg. Die Hütte rustikal, das Ambiente gemütlich und die Fondues lecker: Das winterliche Schweizer Hüttenangebot ist zurück in Heidelberg. Drei Jahre musste pausiert werden, nun sollen bis 27. Februar 2022 Wurst- und Käseplatten sowie mehrere Fondues serviert werden. Neu ist der Name „Baracca Suisse“, der Standort am Harbigweg in Heidelberg-Kirchheim („Omas Garten“ neben der „Sprungbude“) und die Kooperationsregion in der Schweiz: Statt Zermatt ist nun Samnaun Unterstützer des urigen und geselligen Gastronomieangebots.

Zum Eröffnungsabend ließ es sich auch einige (Sport-) Prominenz schmecken: Handball-Weltmeister Uwe Gensheimer etwa, den der frühere Junioren-Vizeweltmeister Ulrich Roth als einer der Hüttenbetreiber-Gesellschafter besonders begrüßte.

Knapp hundert Gäste passen in die „Baracca“, die innen komplett neu ausgestattet wurde. Ein mittig platziertes Kaminfeuer legt goldfarbenes Licht über die Tische, an denen man zu zwei genauso Platz nehmen kann wie in einer geselligen Achter-Runde. Für private Anlässe könne auch die gesamte Hütte gemietet werden, betont Geschäftsführer Dennis Gissel.

90 Tage lang kann man – zum Zutritt berechtigt aktuell die 2-G-Regel – unter anderem die Käsefondues „Alpenglühn“, „Trüffel“ oder „Steinpilz“ genießen. Oder für das Fleischfondue eine Auswahl von Kalb, Rind und Maispoularde in Bouillon am Tisch garen. Vorspeisen wie „Nüsslisalat“ und ein „Schwyzer Plättli“ mit Wurst und Käse sowie ein „Bier-amisu“, Rumfrüchte mit Vanilleeis oder eine Engadiner Nusstorte runden den Hüttenschmaus ab (Menüs ab 53 Euro).

Den lokalen Bezug zur Schweiz stellte am Eröffnungsabend Bernhard Aeschbacher, der stellvertretende Tourismusdirektor des Engadins, her: In Samnaun lädt die „Heidelberger Hütte“ des Deutschen Alpenvereins zur rustikalen Einkehr. „Da war ganz klar, dass wir der Anfrage auf Kooperation gerne entsprechen werden“, sagte Aeschbacher.

Geöffnet ist die „Baracca Suisse“ täglich außer Montag von 18 bis 24 Uhr. Reservierung (20 Euro Gebühr) im Internet (baracca-swiss.de) oder per Telefon 06201/39 29 39 12. Parkplätze gibt es auch auf dem Heidelberger Messplatz, der nebenan liegt. Hier befindet sich zudem eine Haltestelle der Straßenbahnlinie 26.