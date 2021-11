Hubschrauber transportiert Holzmasten in Ziegelhausen ab

Heidelberg. Ein nicht alltäglicher Hubschrauber-Einsatz wird am Donnerstag, 11. November, in Heidelberg stattfinden. Ein von den Stadtwerken Heidelberg gemieteter Lastenhubschrauber wird über ein Teilgebiet in Ziegelhausen fliegen und fünf zuvor abgebaute Freileitungsmasten auf ein freies Gelände nahe des Stifts Neuburg transportieren. Die Masten sind jeweils 300 Kilogramm schwer und werden einzeln an ein 30 Meter langes Seil des Hubschraubers gehängt. Die Aktion gegen 9 Uhr morgens beginnen und rund vier Stunden dauern - vorausgesetzt das Wetter stimmt.

Wie die Stadtwerke am Mittwoch mitteilten, wurden die Masten aus Sicherheitsgründen vorsorglich abgebaut und durch ein Erdkabel ersetzt. Mit dem Abtransport der Freileitungsmasten haben die Stadtwerke Heidelberg eine Firma aus Wuppertal beauftragt, die auf Lasttransporte per Hubschrauber spezialisiert ist.

Das Gelände ist aufgrund einer Hanglage schwer zugänglich, mit Fahrzeugen oder einem Kran nicht zu erreichen - ein Abtransport per Hubschrauber ist daher notwendig. Als Einsatzzeitpunkt sei bewusst der Herbst gewählt worden, da die Bäume in dieser Jahreszeit bereits ihr Laub verloren haben und der Pilot freie Sicht auf die Standorte der Masten haben wird.