Hotel im Passivhaus-Standard

Baumarkt, Bordell, Bürgerzentrum: Im Heidelberger Stadtteil Bahnstadt muss jedes Gebäude im Passivhausstandard errichtet sein – auch das neue Vier-Sterne-Hotel „Atlantic“, das im Frühsommer 2023 öffnen soll.

Neben Restaurants und einer Bar in höchster Heidelberger Höhe wird das Hotel weitläufige Konferenz- und Veranstaltungsräume, Coworking-Plätze und einen Fitnessbereich bieten, verspricht das Management. Das Haus sei weltweit „das erste und einzige Hotel-Hochhaus, das nach Passivhaus-Standard gebaut wird“. Hoteldirektor Stephan Sporer (48), hat nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung als Koch absolviert, bevor er sich im In- und Ausland in der gehobenen- und Luxus-Hotellerie zum Hoteldirektor entwickelt hat. Sporer lebt schon seit über zehn Jahren mit seiner Familie in der Region. Er kann auf Stationen im Fünf-Sterne „Hyatt Regency“ in Köln sowie in der „NH“-Kette in Berlin, Frankfurt, Heidenheim, Weinheim und zuletzt Heidelberg zurückblicken.

Die „Atlantic Hotels“-Gruppe betreibt 19 Häuser mit über 2000 Zimmern in Deutschland und Österreich. miro