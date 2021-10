Heidelberg. Nach einer coronabedingten Pause geht die Reihe Kultur auf dem Bergfriedhof weiter. Zum Auftakt gibt es eine „Hommage an Hans Reffert“ am Sonntag, 24. Oktober, 17 Uhr, in der Trauerhalle. Die Veranstaltung findet in Kooperation des Vereins Kulturevents Rhein-Neckar und des Landschafts- und Forstamtes der Stadt Heidelberg statt. Der Eintritt kostet 15 Euro; eine Anmeldung ist erforderlich telefonisch unter 0172 /724 25 69 oder per E-Mail an info@kulturevents-rheinneckar.com unter Angabe der Kontaktdaten.

Die Musiker Claus Boesser-Ferrari und Adax Dörsam, zwei langjährige Wegbegleiter von Hans Reffert, präsentieren die Hommage. Das Publikum erwartet laut Ankündigung „ein avantgardistisches Soundgewitter und filigranes lyrisches Spiel: eine Mischung aus Jimi Hendrix, Fred Frith und Hans Reffert“. Der 1946 in Ludwigshafen geborene und 2016 in Mannheim gestorbene Reffert prägte er die deutsche Musikszene als avantgardistischer Gitarrist, Sänger und Flötist.

Die nächste Veranstaltung der Reihe „Kultur auf dem Bergfriedhof“ ist für das Frühjahr 2022, am 20. März, mit einer Hommage an die Lyrikerin Hilde Domin geplant.

